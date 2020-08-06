Стало известно, где в Карелии произошло больше всего лесных пожаров

В карельских лесах с начала пожароопасного сезона ликвидировали 133 возгорания на общей площади 511,7 га.

Как рассказали в Минприроды Карелии, больше всего лесных пожаров произошло в Суоярвском (24), Медвежьегорском (16), Лоухском (15), Лахденпохском (12) районах.

Основной причиной лесных пожаров стал человеческий фактор. В ведомстве добавили, что по каждому пожару составляют акты, направляют в МСЧ для проведения расследований.



В Карелии действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности влечет штраф для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. В случае причинения крупного ущерба может наступить уголовная ответственность.