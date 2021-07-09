Крематорий в Петербурге переполнен из-за сотен смертей от COVID-19

В Санкт-Петербурге не успевают кремировать всех покойных. Это произошло из-за того, что умирать в городе стало очень много людей. Места на кладбищах почти закончились, приходится выбирать сожжение. К тому же, это дешевле. Но, по данным «Фонтанки», в очереди уже «стоят» больше 600 гробов.

Один из сотрудников крупного ритуального агентства Северной столицы рассказал изданию, что в крематории из-за жары невозможно находиться. Запах на территории комплекса стоит невыносимый, тела разлагаются.

Часть гробов складировали на цокольном этаже. Бывший работник крематория рассказал журналистам, что их больше 600. Внутри тела тех, кто умер от коронавируса, и не только. Родным скончавшихся от COVID-19 не разрешают с ними проститься.

«Гроб оставляют закрытым, - отметил он. - После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина — антисанитария, насекомые».

Во время первой волны пандемии печи тоже не справлялись с количеством тел. Но тогда в крематорий привезли рефрижиратор. // Фото: «Фонтанка»