Злостный алиментщик заплатил ребенку, чтобы не продали его автомобиль

Судебные приставы отделения по Петрозаводску и Прионежскому району взыскали с горе-отца больше 130 тысяч рублей. Мужчина не платил алименты ребенку, потому что якобы нигде не работал. Пришлось арестовать принадлежащий ему автомобиль, сообщили в УФССП РФ по Карелии.

Пристав-исполнитель совершил стандартное действие: наложил арест на имущество должника. Неплательщик алиментов отреагировал тоже стандартно. Мужчина не захотел, чтобы его машину продали на торгах.

Он полностью оплатил задолженность. Кроме того, встал на учет в Центр занятости Петрозаводска, чтобы найти подходящую работу. Алименты теперь будут каждый месяц удерживать с пособия по безработице. Это небольшая сумма, но зато гарантированная. // Фото: psinshoko