В деревне Ууксу появился новый ФАП с современным оборудованием

Жители деревни Ууксу будут получать помощь в современном фельдшерско-акушерском пункте. Его построили по нацпроекту «Здравоохранение» на территории этого населенного пункта. В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что ФАП станет обслуживать больше 300 сельчан.

Он оснащен всеми необходимыми медицинскими приборами. В ФАПе есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, электрокардиограф. В пункте поставили удобную мебель, провели интернет.

Учреждение работает с 10 часов утра и до 16 часов дня. До 12:00 медперсонал выходит на дом к пациентам. С 13:00 до 16:00 прием идет в самом ФАПе. Неотложную помощь можно будет также получить по вечерам и в выходные.

По словам заместителя главы республики по внутренней политике Игоря Корсакова, к 2025 году в районе полностью отремонтируют или заменят инфраструктуру учреждений здравоохранения.

В текущем году два таких же ФАПа построят в Ряймяля и Харлу, завершится также капремонт врачебной амбулатории в Салми. // Фото: правительство Карелии