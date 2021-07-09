Tele2 сделал подборку вариантов досуга летом

Что у вас ассоциируется с летом? Теплые вечерние прогулки, пикники на озере, отдых с близкими и бесконечное количество ярких моментов, которые останутся в вашей памяти надолго. Летом стоит отвлечься от дел и начать проживать каждую минуту на полную. Мобильный оператор Tele2 собрал для вас интересные варианты досуга.

Петрозаводск можно смело назвать уникальным городом. Здесь точно найдется то, что будет по душе каждому человеку, вне зависимости от его интересов. Любите активный отдых? Можно сходить в батутный центр, покататься на лодочке или же взять уроки скалолазания.

Мечтали заняться ремеслом? В городе бесчисленное количество мастерских, где вы можете, например, сделать авторскую куклу или попробовать себя в гончарном деле.

Ну, и как же, говоря о Петрозаводске, не упомянуть о живописных пейзажах.

Выполняя модный челлендж «100 000 шагов», можно открыть для себя родной город с новой стороны. В тысячный раз пройдитесь по набережной Онежского озера, загляните в Американский городок, которой освоен финнами в 1930 году. Он находится на пересечении улиц Анохина, Горького и Ленина. К слову, многие экскурсоводы говорят, что самые интересные прогулки по городу обычно в поисках архитектурных памятников.

Устали от продуктивного дня, повышенной активности или же просто хотите отдохнуть и найти гармонию с собой? Всегда можно зайти в пиццерию и спокойно, никуда не торопясь, выпить кофе и перекусить классической «Маргаритой». В «Додо Пицца», кстати, клиенты Tele2 могут получить скидку по программе лояльности «Больше», активировав промокод в мобильном приложении. И не забудьте о безумно вкусных молочных коктейлях, которые так актуальны в летнюю жару!

Насладиться природой, конечно, можно и за городом, например, в ландшафтном заказнике «Заозерский», где вы отдохнете от суеты и при желании устроите памятную фотосессию или пикник.