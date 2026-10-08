Житель Карелии поедет в колонию особого режима за убийство знакомого

Житель Сортавалы убил приятеля, а потом закопал труп во дворе

Фото: Петрозаводск говорит

Жителя Сортавалы суд признал виновным в убийстве знакомого. Приговор вынесен 44-летнему мужчине.

По версии следствия, в мае этого года в поселке Хелюля во время застолья житель Сортавалы поссорился со своим 65-летним собутыльником и ударил его ножом в сердце. От полученного ранения пенсионер скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник вместе со своей сожительницей закопал тело на улице у дома, а потом сказал следователям, что его знакомый уехал в неизвестном направлении.

Попытка запутать следствие и уйти от ответственности провалилась. Мужчину задержали и заключили под стражу. Он сознался в преступлении. Уголовное дело в отношении его сожительницы выделили в отдельное производство.

Суд назначил жителю Сортавалы 10 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы на один год, уточнили в Следственном комитете Карелии.

Ранее сообщалось о трагическом финале «алкогольных» посиделок двух знакомых в поселке Хелюля.