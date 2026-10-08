Жители Петрозаводска нарвались на аферистов при аренде жилья

Попытка снять квартиру обернулась для петрозаводчан потерей денег

Фото: Петрозаводск говорит

Трое жителей карельской столицы лишились финансов примерно по одной схеме – мошенники обманом завладели их деньгами, когда петрозаводчане попытались арендовать жилье. В результате обманутые горожане написали заявления в полицию. Там все трое признались, что до этого не слышали о таких видах дистанционного обмана, рассказали в МВД Карелии.

Так, 22-летний горожанин и его супруга искали объявление об аренде квартиры в Санкт-Петербурге на длительный срок. Один из вариантов был особенно выгодный. «Хозяйка» Наталья отправила супругам ссылку для бронирования квартиры и оплаты аренды. Назначение платежа – оплата доставки заказа – смутила петрозаводчанина, но ему сказали, будто это обычный системный сбой и не стоит из-за этого не волноваться. Когда молодой человек перевел деньги, мнимая арендодательница заявила, что не видит заявку, предложила обратиться в поддержку по новой ссылке. Там сообщили, что транзакция якобы заморожена на шесть часов. После этого заявление исчезло, ссылки оказались неактивны, «Наталья» перестала отвечать, а супруги после общения с ней потеряли 42 тысячи рублей.



В похожей ситуации оказалась 18-летняя жительница Петрозаводска – девушка тоже собиралась снять квартиру и общалась в чате с некой Мариной. Виртуальная хозяйка жилья попросила заплатить за месяц почти 21 тысячу рублей, включая залог, и тоже направила ссылку для бронирования. После перевода денег девушке пришло уведомление о том, что деньги заморожены и будут перечислены арендодателю позже. Петрозаводчанка написала об этом «Марине», но та перестала выходить на связь и заблокировала девушку. Пострадавшая уже в техподдержке выяснила, что её заявки, как и самого объявления, не существует. Значит, деньги ушли аферистам.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела о мошенничествах.