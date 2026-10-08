Лось попал под автобус в Карелии

Спасатели Пудожского района работали на месте ДТП

Фото ОПС по Пудожскому району

Утром 8 октября на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП на 379-м километре федеральной трассы А-119. Об этом сообщает паблик ОПС по Пудожскому району.

На место отправились сотрудники пожарной части №50. Они выяснили, что пассажирский автобус столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу. В результате происшествия животное погибло. Автобус получил повреждения в передней части. Люди не пострадали. Спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП.

Ранее сообщалось о том, что перебегавшие дорогу кабаны спровоцировали тяжелое ДТП на трассе «Кола» под Петрозаводском.