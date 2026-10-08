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12 октября 2026
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Происшествия

Кабаны спровоцировали жесткое ДТП на «Коле» под Петрозаводском

Спасатели работали на месте дорожной аварии в Прионежье
ДТП в Прионежье
Фото ОПС Прионежского района

Утром 7 октября на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП, произошедшем на 440-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает паблик ОПС Прионежского района.

На место аварии выехали спасатели из поселка Мелиоративный. Выяснилось, что инцидент спровоцировали перебегавшие дорогу кабаны. Из-за них водитель грузового автомобиля резко затормозил, и в него сзади влетел легковой автомобиль, ехавший в попутном направлении.

В результате ДТП люди не пострадали, но транспортные средства получили повреждения.

Ранее сообщалось о том, что водители боятся ездить по одной из улиц Петрозаводска.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Задержанных с запрещенкой в Петрозаводске дилеров отправили в колонию

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