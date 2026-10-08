Задержанных с запрещенкой в Петрозаводске дилеров отправили в колонию

Двоих жителей Карелии осудили за попытку сбыть крупную партию запрещенных веществ

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Летом прошлого года росгвардейцы задержали двоих жителей Карелии. У задержанных была крупная партия психотропного вещества.

Мужчин задержали по пути в Петрозаводск, при них в автомобиле нашли и изъяли запрещенное вещество массой более 5 килограммов.

Злоумышленников обвинили в организации незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы в особо крупном размере, рассказала пресс-служба Росгвардии Карелии.

Image Фото: УФСБ по Республике Карелия

Прионежский районный суд признал двоих жителей Карелии виновными в покушении на незаконный сбыт психотропного вещества в составе организованной группы в особо крупном размере и вынес приговор.

Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о задержании дилеров с огромной партией запрещенки.