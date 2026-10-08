Жительница Карелии откупилась от напавшего разбойника бутылкой водки

Костомукшанин может надолго лишиться свободы за разбойное нападение на женщину

Фото: Петрозаводск говорит

Полиция Костомукши расследует уголовное дело о разбое. Фигурант – 41-летний житель города. Подробности криминального инцидента сообщили в пресс-службе МВД Карелии.



Как-то вечером в Костомукше 44-летняя женщина сняла в банкомате деньги и, выйдя на улицу, стала убирать их в кошелёк. Это заметил безработный горожанин и потребовал немедленно отдать все деньги, угрожая ножом.



Женщина не выполнила его требования, однако, переговорив с мужчиной, она поняла, что ему нужно на самом деле: зашла в ближайший магазин и купила обидчику маленькую бутылку водки. Тот, получив желаемое, скрылся. А женщина пошла в полицию.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.