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8 октября 2026
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Происшествия

Жительница Карелии откупилась от напавшего разбойника бутылкой водки

Костомукшанин может надолго лишиться свободы за разбойное нападение на женщину
нож в женской руке
Фото: Петрозаводск говорит

Полиция Костомукши расследует уголовное дело о разбое. Фигурант – 41-летний житель города. Подробности криминального инцидента сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Как-то вечером в Костомукше 44-летняя женщина сняла в банкомате деньги и, выйдя на улицу, стала убирать их в кошелёк. Это заметил безработный горожанин и потребовал немедленно отдать все деньги, угрожая ножом. 

Женщина не выполнила его требования, однако, переговорив с мужчиной, она поняла, что ему нужно на самом деле: зашла в ближайший магазин и купила обидчику маленькую бутылку водки. Тот, получив желаемое, скрылся. А женщина пошла в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. 

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