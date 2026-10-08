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12 октября 2026
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Происшествия

Подросток в погоне за обогащением попал под следствие в Карелии

Юный петрозаводчанин перепродавал чужие банковские карты
мошенник в капюшоне перед компьютером
Фото сгенерировано Алиса AI

Шестнадцатилетний житель Петрозаводска очень хотел быстро и легко заработать, в итоге не придумав ничего законного, пошел на криминал. Теперь юношу обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего петрозаводчанина. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

Подростка обвиняют в двух преступлениях, уточнили в ведомстве.

В феврале текущего года подросток, движимый желанием быстрого обогащения, решил зарабатывать на перепродаже банковских карт. Для этого он приобрел у двух своих несовершеннолетних знакомых их банковские карты, чтобы потом за деньги передать их третьему лицу. 

За каждую передачу платежных инструментов он получал денежное вознаграждение в размере 800 рублей.

Следователи собрали достаточный объем доказательств и направили дело в суд для рассмотрения по существу.

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