Подросток в погоне за обогащением попал под следствие в Карелии

Юный петрозаводчанин перепродавал чужие банковские карты

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Шестнадцатилетний житель Петрозаводска очень хотел быстро и легко заработать, в итоге не придумав ничего законного, пошел на криминал. Теперь юношу обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего петрозаводчанина. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Карелии.



Подростка обвиняют в двух преступлениях, уточнили в ведомстве.

В феврале текущего года подросток, движимый желанием быстрого обогащения, решил зарабатывать на перепродаже банковских карт. Для этого он приобрел у двух своих несовершеннолетних знакомых их банковские карты, чтобы потом за деньги передать их третьему лицу.

За каждую передачу платежных инструментов он получал денежное вознаграждение в размере 800 рублей.

Следователи собрали достаточный объем доказательств и направили дело в суд для рассмотрения по существу.