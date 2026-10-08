В Карелии и еще двенадцати регионах наметился рост рождаемости

Министр Котяков отметил положительную динамику по рождаемости

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В Карелии и еще двенадцати регионах наметился рост суммарного коэффициента рождаемости. Об этом со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова сообщает ТАСС.

В августе 2026 года Положительную динамику показали Нижегородская, Рязанская, Вологодская, Смоленская, Курганская, Ленинградская, Белгородская, Воронежская, Липецкая области, Мордовия, Марий Эл, Алтай и Карелия.

Также в 16 российских регионах зафиксирован рост рождаемости третьих детей.

В сентябре в республиканском перинатальном центре в Петрозаводске родилось больше девочек. В медицинском учреждении на свет появилась миниатюрная кроха и девочка-богатырша.