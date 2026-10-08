Петрозаводчанам-умельцам предложили связать осень

Творение на осеннюю тему можно создать с помощью крючка, спиц или коклюшек

Фото: паблик Городского дома культуры Петрозаводска

Творческие петрозаводчане, умеющие обращаться со спицами, крючком и коклюшками, могут принять участие в конкурсе «Вязаная осень» (6+) – его объявил в Петрозаводске Городской дом культуры.



Организаторы предложили участникам прочитать «Легенду о Марьяне», вдохновиться историей и придумать уникальное вязаное изделие в технике вязания крючком, спицами или коклюшками. При создании творческих работ допускается использование смешанной техники, отметили организаторы, а также декор с другими видами рукоделия.



В конкурсе могут попробовать свои силы как мастера, так и любители вязания любого возраста, в том числе семейные команды. Организаторы принимают работы в трех номинациях: «Лесные дары для Марьяне», «Обитатели карельского леса – помощники и друзья Марьяне», композиция или панно «Осенний лес».

Готовые изделия будут принимать с 29 по 31 октября с 10:00 до 18:00 Городском доме культуры на пл. Кирова, 1. Жюри отберет лучшие работы – их представят на большой выставке на фестивале «Марьяне» (0+).



Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать в паблике Городского дома культуры.



