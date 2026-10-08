Напротив Дома офицеров высадили липы

На газонах в Петрозаводске появляется все больше зеленых насаждений

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Акции по посадке деревьев продолжаются в карельской столице. Молодые липы высадили в центре города напротив Дома офицеров. В акции участвовали сотрудники регионального Минтранса, управления автодорог Карелии и мэрии.

Ранее в парке Беличий остров на Кукковке высадили 19 лещин. Саженцы передал местный житель. Деревья выросли на его приусадебном участке от крупного дерева лещины, которое он когда-то привез из Владимира. Дачник бережно откопал растения, привез в парк к месту посадки.

На днях полицейские, школьники и сотрудники администрации также высадили липы на проспекте Карла Маркса. На Древлянке посадили сосны в саду Памяти Героев.