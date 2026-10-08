Рискнувших жизнью детей водителей наказали на Древлянке

В среду, 7 октября, на Древлянке прошел рейд ГАИ, в ходе которого полицейские проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.
Не все автомобилисты оказались внимательными к своим детям. Двое водителей нарушили правила перевозки юных пассажиров. Им предстоит выплатить штраф в размере 5000 рублей.
В ГАИ призвали петрозаводчан не рисковать жизнью и здоровьем своих детей.
Ранее сообщалось о том, что младенец погиб в дорожной аварии после того, как мать решила покормить его во время движения и взяла на руки.