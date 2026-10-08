Овощи дешевеют, другие продукты дорожают в Карелии

Специалисты рассказали, как изменились цены в продовольственных магазинах республики

Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелиястате рассказали об изменении цен на основные продукты питания в республике за неделю с 29 сентября по 5 октября. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подорожали только помидоры - на 4,2%. В то же время снизились цены на морковь, лук, огурцы, свеклу и картофель (4,3 - 9,5%).

Из числа других товаров стали дороже творог, сахарный песок, яйца, хлеб, молоко, чай (1,1 - 3,7%). Подешевели мороженая рыба и печенье (1,4 - 2,0%).

Специалисты Карелиястата следят за ценами в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о том, что бензин снова начал дорожать в Карелии.