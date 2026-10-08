Ребенок-инвалид в Сегеже не получал положенных ему льготных лекарств

Прокуратура через суд потребовала обеспечить маленького сегежанина необходимыми препаратами

Фото: Петрозаводск говорит

Жители Сегежского округа обратились со своей проблемой в прокуратуру – ребенку заявителя положены льготные препараты, но он их не получал.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению местного жителя и встало на защиту прав юного сегежанина. Выяснилось, что ребенок является инвалидом, по жизненным показаниям ему необходим прием лекарственных препаратов, однако несовершеннолетний пациент своевременно льготные медикаменты не получал.



Прокуратура направила в суд исковое заявление об обеспечении ребенка необходимыми лекарствами. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.



После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.