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8 октября 2026
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Общество

Ребенок-инвалид в Сегеже не получал положенных ему льготных лекарств

Прокуратура через суд потребовала обеспечить маленького сегежанина необходимыми препаратами
лекарства
Фото: Петрозаводск говорит

Жители Сегежского округа обратились со своей проблемой в прокуратуру – ребенку заявителя положены льготные препараты, но он их не получал. 

Надзорное ведомство провело проверку по обращению местного жителя и встало на защиту прав юного сегежанина. Выяснилось, что ребенок является инвалидом, по жизненным показаниям ему необходим прием лекарственных препаратов, однако несовершеннолетний пациент своевременно льготные медикаменты не получал.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обеспечении ребенка необходимыми лекарствами. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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