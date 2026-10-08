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8 октября 2026
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Общество

Дом-памятник продают в Карелии

Владельцу придется полностью отреставрировать историческое здание в Пудоже и привести в порядок парк
деревянный молоток
изображение сгенерировано Алисой AI

Дом-памятник продают в Карелии. Чиновники рассчитывают, что владелец полностью отреставрирует одно из старейших зданий Пудожа и вдохнет в него новую жизнь.

В региональном министерстве имущественных и земельных отношений сообщили о проведении конкурса по продаже объекта культурного наследия регионального значения Дома купца Базегского конца XIX-начала XX века площадью 791,4 кв. м.

старый дом

 

Новый владелец должен будет до 25 июля 2030 года провести инженерное обследование, разработать проект, отреставрировать фасады, отремонтировать внутренние помещения, восстановить водосточную систему и благоустроить прилегающий парк. Кроме того, потребуется установить информационные таблички и обеспечить охрану объекта.

Еще один дом-памятник отдают в аренду в Петрозаводске. Аренда деревянного дома Лебедева на Малой Слободской площадью 258,7 кв.м обойдется в 1 089 648 рублей.

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