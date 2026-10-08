Владельцу придется полностью отреставрировать историческое здание в Пудоже и привести в порядок парк

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Дом-памятник продают в Карелии. Чиновники рассчитывают, что владелец полностью отреставрирует одно из старейших зданий Пудожа и вдохнет в него новую жизнь.

В региональном министерстве имущественных и земельных отношений сообщили о проведении конкурса по продаже объекта культурного наследия регионального значения Дома купца Базегского конца XIX-начала XX века площадью 791,4 кв. м.

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Новый владелец должен будет до 25 июля 2030 года провести инженерное обследование, разработать проект, отреставрировать фасады, отремонтировать внутренние помещения, восстановить водосточную систему и благоустроить прилегающий парк. Кроме того, потребуется установить информационные таблички и обеспечить охрану объекта.

Еще один дом-памятник отдают в аренду в Петрозаводске. Аренда деревянного дома Лебедева на Малой Слободской площадью 258,7 кв.м обойдется в 1 089 648 рублей.