Воинский мемориал отреставрировали и открыли под Питкярантой

В пятницу, 9 июля, в окрестностях Питкяранты торжественно открыли отреставрированный воинский мемориал. Его установили на братских могилах, в которых покоятся останки погибших в двух войнах. Имена бойцов установили участники группы «Поиск», сообщили в правительстве Карелии.

Теперь на плитах увековечена память защитников. Это командиры и бойцы, участвовавшие в Великой Отечественной и Зимней войнах.

Первые захоронения появились в 1940-м году, во время Советско-финляндской войны. В братской могиле похоронили 33 бойцов. Потом захоронили еще шестерых павших при освобождении Питкяранты.

Имена первых захороненных воинов до последнего времени были неизвестны. Участники «Поиска» изучали хранящиеся в Центральном архиве Минобороны РФ материалы и установили, кто именно был здесь похоронен.

Мемориал восстановили на деньги местных предприятий, частных лиц и индивидуальных предпринимателей. // Фото: пресс-служба правительства Карелии