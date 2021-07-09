Абитуриенты могут получить несколько баллов за золотой значок ГТО

Молодые люди, заслужившие золотой значок ГТО, имеют право на несколько дополнительных баллов при поступлении в вуз. Их прибавят к сумме, которая складывается из итогов ЕГЭ и иных достижений. Но абитуриентам нужно оформить выписку из приказа о результатах сдачи нормативов, сообщили в мэрии.

Получить итоги сдачи норм ГТО петрозаводским школьникам предложили специалисты Центра тестирования соответствующих нормативов. Речь идет о поступающих в высшие учебные заведения, заслуживших золотой значок ГТО в течение второго квартала текущего года.

Необходимые выписки выдают в петрозаводском Центре тестирования ГТО до 12 июля. Затем их нужно будет получать в республиканском центре. // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска