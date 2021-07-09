В двенадцати районах Карелии будут временно отключать электричество

Жителей Карелии предупреждают о возможных отключениях электричества.

С неудобствами в период с 12 по 18 июля могут столкнуться жители Медвежьегорского, Муезерского, Кемского, Сортавальского, Сегежского, Прионежского, Пряжинского, Кондопожского, Питкярантского, Калевальского, Олонецкого, Лахденпохского районов.

Энергетики готовят электрические сети к осенне-зимнему сезону и объясняют, что работы проводить без временных отключений невозможно. Подробный график с указанием времени, улиц и населенных пунктов, попадающих в зону отключения, можно посмотреть здесь. (фото riakursk.ru)