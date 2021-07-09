09 июля 2021, 14:57
В двенадцати районах Карелии будут временно отключать электричество
Энергетики продолжают готовить сети к предстоящему осенне-зимнему сезону
Жителей Карелии предупреждают о возможных отключениях электричества.
С неудобствами в период с 12 по 18 июля могут столкнуться жители Медвежьегорского, Муезерского, Кемского, Сортавальского, Сегежского, Прионежского, Пряжинского, Кондопожского, Питкярантского, Калевальского, Олонецкого, Лахденпохского районов.
Энергетики готовят электрические сети к осенне-зимнему сезону и объясняют, что работы проводить без временных отключений невозможно. Подробный график с указанием времени, улиц и населенных пунктов, попадающих в зону отключения, можно посмотреть здесь. (фото riakursk.ru)