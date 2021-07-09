Женщины спасли утонувшую на реке Кемь девочку

Читательница «Петрозаводск говорит» Вероника рассказала историю спасения ребенка на реке Кемь. Женщина связалась с участниками истории и узнала все из первых уст.

Инцидент произошел в районе улицы Малышева, где летом хозяйки стирают ковры, а дети бултыхаются в воде. Сотрудница налоговой инспекции Людмила вместе со своей мамой и тринадцатилетним сыном пришли на берег реки Кемь постирать дорожку.

В это время в воде купалась группа детей – несколько малышей на спасательных кругах и еще одна девочка чуть постарше без надувного круга. Никого из других взрослых поблизости не было. Начался прилив, залив стал заполняться водой. Людмила предупредила детей, чтобы они оставались у берега, так как приливная вода глубокая и холодная. Женщина стирала, когда услышала встревоженный голос своей мамы Надежды.

«Доченька, доченька, - взволновано говорила она, - девочка ушла под воду!»

В том месте, где девочка только что плавала, над поверхностью поднимались пузыри. Ребенок тонул тихо и незаметно. Без промедления Людмила кинулась в воду. Она доплыла до того места и поняла, что девочка уже лежит на дне. Невероятных усилий стоило поднять девочку и дотащить до берега.

«Мама! Мама! Помоги мне ее вытащить!» - кричала она. Вдвоем женщины вытащили девочку на берег. Губы малышки были фиолетового цвета, глаза закрыты, а лицо стало синеть. Женщины нашли в себе силы и стали вытаскивать ребенка с того света.

Надежда повернула девочку на бок и с трудом разжала зубы. Людмила стала делать непрямой массаж сердца. Она не переставала его делать даже тогда, когда ее накрыла волна отчаяния. Случилось чудо - нога девочки слегка дернулась, начали подергиваться, а потом широко открылись глаза. Женщина стала постукивать ребенка по спине, девочку начало рвать речной тиной. Ребенок сделал первые вдохи. Ее увезли на «скорой» в больницу.

Главврач Кемской ЦРБ Закир Халипов рассказал, что предотвратить неблагоприятный исход позволили четкие и грамотные действия женщины. Врачи сделали все, чтобы не было осложнений. Для дальнейшего лечения ребенка перевели в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск.

Людмила поддерживает связь с мамой спасенной девочки. Женщина говорит, что после случившегося живет как в прострации, в голову лезут тяжелые мысли.

«Никому не пожелаю испытать такое»,

- говорит молодая жительница Кеми, отвоевавшая у смерти жизнь ребенка.

В социальных сетях Людмила написала: «Я благодарю всех за добрые слова, сказанные в мой адрес. Хочу только сказать, что я благодарна своей Маме и Сыну, что они в этот момент были со мной рядом и помогали мне реанимировать Полиночку, без них я не справилась бы... Я люблю вас, моя семья! Всем здоровья крепкого, берегите себя и близких!» (фото komandirovka.ru)