В Петрозаводске ищут директора для школы №43

Вакансия директора школы №43 на улице Попова открыта в Петрозаводске. Желающие попробовать свои силы могут оставлять документы на конкурс с 16 июля по 16 августа.

Среди требований к кандидатам: высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.



Документы можно приносить в будни на проспект Ленина, 2, кабинет 426, телефон – 71-34-31. (фото bobr.by)