Тротуары и дороги ремонтируют в Петрозаводске

Масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта продолжается в столице Карелии. Основные работы развернулись на четырех объектах, сообщили в мэрии.

Подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» асфальтирует тротуары на Краснофлотской улице. На улице Попова все еще меняют бортовой камень. Здесь отремонтируют проезжую часть и прилегающие к ней тротуары. На улице Ломоносова дорожники укладывают выравнивающий слой для последующего асфальтирования. Подрядчик ремонтирует отдельные участки тротуаров на улице Ригачина.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска обновят 29 улиц и тротуары на семи из них. (фото источника)