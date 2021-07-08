Профессор ПетрГУ Акулов рассказал о главной печали России

По смертности Россия занимает 9 место в мире. Впереди нас только страны, где идет война. Во-первых, мы до сих пор не оценили ту страшную цену, которую заплатил народ за Победу. Прошло 75 лет после войны, но потерянные жизни россиян до сих пор волнами отражаются в нашей истории, и никуда от этого не деться.

Во-вторых, по рождаемости мы на 189 месте, что тоже Россию не красит. Сравнивая смертность и рождаемость, мы имеем цифру минус 700 000 демографических потерь.

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