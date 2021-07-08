Родителям разъяснили, из-за чего они могут лишиться детских пособий

Имеющим право на получение ежемесячных «детских» выплат объяснили, как нужно правильно заполнять заявление на их получение. В Пенсионном фонде Карелии подчеркнули, что если в данных будет хоть малейшая ошибка, система их не примет.

Напомним, право на ежемесячные пособия имеют родители, воспитывающие детей 8-16 лет в одиночку, а также россиянки, вставшие на учет в женской консультации до 12 недель беременности. Заявление можно подать либо на портале «Госуслуги», либо в клиентской службе Пенсионного фонда.

Однако при заполнении электронной формы заявления очень важно указывать лишь достоверную информацию. Иначе система не пропустит заявку.

Ошибки могут вкрасться в данные о ребенке, банковском счете или другие сведения. Так, некоторые родители указывают вместо номера счета номер карты, это неправильно.

Также порой вместо данных актовой записи о рождении пишут серию и номер. Нельзя забывать сообщать информацию о расторжении брака, алиментах, точное название женской консультации и т.п. Кроме того, нужно учитывать, что выплаты придут только на карты «МИР». // Фото: «Миасский рабочий»