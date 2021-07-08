Движение на улице Луначарского в Петрозаводске в субботу перекроют

В субботу, 10 июля, АО «ПКС-Водоканал» начнет ремонт водопровода в Петрозаводске. Из-за этого движение в городе частично будет перекрыто. В мэрии сообщили, что ограничения введут на участке от пр. Александра Невского до дома № 10 по улице Луначарского.

При этом по перекресткам с другими улицами ездить будет можно. Также в горадминистрации уточнили, что движение между улицами Чернышевского и Промышленной по Коммунистов, а также на участке до Свирской сделают на время реконструкции двусторонним. На улице Коммунистов транспорт останавливаться не будет.

С субботы изменится также и ряд маршрутов общественного транспорта. Так, по улице Луначарского не будут двигаться автобусы № 12 и № 3. Они станут следовать параллельно ей по пр. Александра Невского и до улицы Ригачина.

В мэрии напомнили, что троллейбус № 6 из-за ремонта сетей уже не ходит по маршруту. // Фото: «Вести Крым»