Современное оборудование привезли в Пудожскую ЦРБ

Специалисты Пудожской ЦРБ получили новые медицинские приборы в рамках республиканской программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В региональном правительстве сообщили, что стоимость современного оборудования превысила 5,5 миллиона рублей.

Больница приняла спирограф, видеогастроскоп, мониторы, дефибрилляторы, анализатор кислотно-основного равновесия крови и иную необходимую медицинскую технику.

В Минздраве Карелии особое внимание обратили на современные видеоэндоскопические приборы: видеогастроскоп и установку для очищения гибких эндоскопов.

Они позволят улучшить точность диагностики заболеваний желудка, кишечника и пищевода. Врач теперь сможет контролировать процесс при помощи монитора.

Спирограф необходим для обследования легких. Прибор особенно нужен сейчас, для диспансеризации переболевших COVID-19 пациентов.

В самое ближайшее время в больницу поступит аппарат ЭХВЧ. Он поможет быстро устранять случающиеся в процессе операций кровотечения. // Фото: Минздрав Карелии