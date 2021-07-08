Глава Петрозаводска поздравил горожан в День семьи, любви и верности

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поздравил семью Анатолия Алексеевича и Любови Викторовны Князевых с годовщиной свадьбы. 52 года вместе – именно такую дату отмечают в этом году Анатолий Алексеевич и Любовь Викторовна. В День семьи, любви и верности мэр поздравил их и в их лице – всех, кто долгие годы хранит семейную верность. Семье вручена символическая медаль «За любовь и верность».

«Крепкая семья – это то, на чём мы все стоим, на чём мы все держимся. 52 года в браке, больше полувека – глупо даже объяснять, насколько это серьёзный срок. В народе его называют «топазовой свадьбой». Минерал необычайно крепкий, как и отношения супругов, проживших столько лет рука об руку….»

- отметил мэр.

Семья немолодая, но активная. Глава семьи поделился своими спортивными успехами, продемонстрировал целую россыпь завоеванных медалей.

Сообщается, что Князевы – семья железнодорожников. И своему призванию они были также преданы. Анатолий Алексеевич более 40 лет отработал на Петрозаводской дистанции электроснабжения Октябрьской железной дороги. Многие годы был заместителем начальника этого участка. Удостоен награды «За безупречный труд на железнодорожном транспорте – 30 лет». Анатолий Алексеевич и сейчас продолжает трудиться Председателем Совета ветеранов войны и труда Петрозаводской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД».

Любовь Викторовна многие годы проработала в Петрозаводском локомотивном депо Октябрьской железной дороги. Теперь на заслуженном отдыхе, имеет почетное звание «Ветеран труда Республики Карелия».

В не самые простые времена семья и взаимопонимание в ней особенно важны, считает Владимир Любарский. // Фото: Администрация Петрозаводска