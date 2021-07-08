Ушел из жизни активный борец с «Невским пассажем» в Петрозаводске

Сегодня пришло сообщение о том, что 7 июля умер Владимир Дмецов – ветеран и человек, для которого остаток жизни прошел в борьбе с незаконной постройкой магазина «Невский Пассаж» у жилого дома на проспекте А. Невского в Петрозаводске.

Скандальная пристройка, сделанная карельскими бизнесменами Цмугновыми в нарушение градостроительных норм и вопреки воле жильцов дома, существенно ухудшила условия жизни в доме и снизила качество жилья. Состоялось несколько судебных разбирательств, вступило в законную силу решение о сносе незаконной пристройки. Однако «Невский пассаж» и ныне там.

Сами слова «Невский пассаж» стали в Петрозаводске синонимами бессилия власти, неработающего закона, попрания справедливости и бесправия граждан.

Владимир Николаевич Дмецов был из тех, кто не сложил руки, систематически добивался исполнения судебного решения и сноса пристройки. Вместе с соседями он проводил многочисленные протестные акции. Известен тем, что в знак протеста вернул в правительство Карелии юбилейную медаль, выданную ему к 70-летию Победы.

Человека нет. Незаконная пристройка стоит. И сколько еще жильцов дома мы должны проводить вслед за ним, прежде чем будет исполнено судебное решение 2013 года? // Фото: runa.ru