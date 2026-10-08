В России впервые протестировали связь через низкоорбитальные спутники

Прямой эфир из сибирской тайги на форуме «Цифровые решения» в Москве подтвердил: удаленные территории можно обеспечить скоростным интернетом без прокладки наземной транспортной линии

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон

Мобильный оператор МегаФон и аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) впервые в России испытали гибридную связь через отечественную низкоорбитальную группировку. Наземный радиодоступ обеспечила базовая станция YADRO. Технологию представили на форуме «Цифровые решения» в Москве, организовав прямой эфир из Красноярского края.

Инженерные команды наладили сквозную высокоскоростную передачу данных: сигнал шёл от абонентского устройства через российскую базовую станцию и спутниковый канал — без прокладки наземной транспортной линии. Благодаря прямому эфиру из сибирской тайги на площадку видеоконференции в Москве участники форума «Цифровые решения» увидели в действии, как космическая и наземная инфраструктура работают вместе в реальном времени в живой сети.

В основе решения — связка спутниковой системы БЮРО 1440 с мобильной сетью МегаФона. Впервые в России спутниковый терминал передал данные между удалённой площадкой и ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а базовая станция YADRO обеспечила радиодоступ для абонентских устройств. Такая схема открывает путь к развитию мобильного покрытия высокоскоростной связью и позволяет кратно наращивать объёмы данных в любой точке — от труднодоступных промышленных объектов и экспедиций до зон чрезвычайных ситуаций.

Гибридная связь на действующей инфраструктуре — это принципиально новая для российского телеком-рынка технология, которая стала логичным продолжением нашей стратегии развития: ещё в 2024 году МегаФон первым в отрасли подписал контракт с БЮРО 1440, а затем первым разработал и презентовал собственный спутниковый комплекс для оперативного развертывания сетей 4G и 5G. Гибридная архитектура открывает для мобильного оператора новые горизонты развития сети, позволяя нам рассматривать дополнительные каналы как приоритетное направление для освоения территорий, где традиционная наземная инфраструктура отсутствует,

— прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Сегодня мы продемонстрировали результат совместной работы инженерных команд. За этим прямым включением — путь от создания собственных технологий до их интеграции в единую систему связи. Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома — гибридной связи — а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня,

— подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.