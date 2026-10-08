Около сотни нарушителей попались полиции на дорогах Карелии

За неделю инспекторы привлекли к ответственности 96 человек за нарушения ПДД

Фото: Госавтоинспекция Карелии

За минувшую неделю автоинспекторы зафиксировали 96 нарушений правил дорожного движения. По информации Госавтоинспекции Карелии, нарушители попались с 28 сентября по 4 октября на дорогах республики.

Так, от управления авто отстранили четверых водителей с признаками опьянения и еще двоих – у них не было водительских прав, но они все равно сели за руль.

За самый опасный маневр на трассе – выезд на полосу встречного движения – наказали шестерых автомобилистов.

Попались инспекторам и водители, которые не подумали о безопасности своих маленьких пассажиров. Три таких нарушения за неделю зафиксировали в республике – детей перевозили в машине без специальных удерживающих устройств.

Кроме того, одиннадцать пешеходов рисковали своей жизнью на дорогах Карелии. Пеших нарушителей, пренебрегших правилами, тоже привлекли к административной ответственности.