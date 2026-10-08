Около сотни нарушителей попались полиции на дорогах Карелии

За минувшую неделю автоинспекторы зафиксировали 96 нарушений правил дорожного движения. По информации Госавтоинспекции Карелии, нарушители попались с 28 сентября по 4 октября на дорогах республики.
Так, от управления авто отстранили четверых водителей с признаками опьянения и еще двоих – у них не было водительских прав, но они все равно сели за руль.
За самый опасный маневр на трассе – выезд на полосу встречного движения – наказали шестерых автомобилистов.
Попались инспекторам и водители, которые не подумали о безопасности своих маленьких пассажиров. Три таких нарушения за неделю зафиксировали в республике – детей перевозили в машине без специальных удерживающих устройств.
Кроме того, одиннадцать пешеходов рисковали своей жизнью на дорогах Карелии. Пеших нарушителей, пренебрегших правилами, тоже привлекли к административной ответственности.