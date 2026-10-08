Жителей Карелии приглашают на международный форум волонтеров

Регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ открыта. В народном голосовании участвует проект из республики – «10 регион. СВОих не бросаем»

Фото: Росмолодежь

Началась регистрация на международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2026. Мероприятие пройдет 2–5 декабря в Москве, на площадке Национального центра «Россия». Именно здесь подведут годовые итоги движения #МЫВМЕСТЕ и назовут лауреатов шестого сезона одноименной международной премии.

Форум соберет порядка десяти тысяч человек — волонтеров, участников СВО, представителей некоммерческих организаций, бизнеса и государственных структур. География участников впечатляет: 89 регионов России и свыше 40 зарубежных стран. Все они встретятся, чтобы обсудить насущные вопросы и поделиться накопленным опытом.

Главная тема форума — «Код изменений. Сила нашего воздействия». Речь пойдет о том, как добровольчество преображает людей, общество и весь мир. Участники подведут итоги Года единства народов России и Международного года добровольцев ООН, а также затронут вопросы поддержки бойцов спецоперации.

Регистрация на форум открыта здесь.

Третий день форума, 3 декабря, станет особенным: объявят победителей шестого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году на участие поступило рекордное число заявок — 60 633 из 155 стран мира.

. В народном голосовании в номинации «Герои нашего времени» Карелию представляет волонтерский проект «10 регион».

Поддержать карельский проект можно здесь. Чтобы проголосовать, нужно выбрать категорию «НКО и проекты», далее номинацию «Герои нашего времени» и найти КРБОО «10 регион».