Перейти к основному содержанию
8 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Абсолютно новое освещение появится на Онежской набережной

Прокладка кабеля освещения завершена в любимом месте отдыха петрозаводчан
Набережная Петрозаводска на закате
Фото "Петрозаводск говорит"

В Петрозаводске завершен первый этап капитального ремонта сетей освещения на Онежской набережной. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, специалисты провели земляные работы и уложили 1500 метров кабельных линий. Далее начнется установка опор освещения. В итоге на набережной появятся 11 прямостоечных опор, 38 торшерных опор в историческом стиле, кронштейны с 76 светильниками, более 50 архитектурных прожекторов.

Колыхматова пообещала, что набережная вскоре засияет по-новому.

Ранее сообщалось о том, что на Онежской набережной строят второй амфитеатр.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Поклонников музыкального фестиваля в Карелии предупредили о росте цен

Метки