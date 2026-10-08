Абсолютно новое освещение появится на Онежской набережной

В Петрозаводске завершен первый этап капитального ремонта сетей освещения на Онежской набережной. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, специалисты провели земляные работы и уложили 1500 метров кабельных линий. Далее начнется установка опор освещения. В итоге на набережной появятся 11 прямостоечных опор, 38 торшерных опор в историческом стиле, кронштейны с 76 светильниками, более 50 архитектурных прожекторов.
Колыхматова пообещала, что набережная вскоре засияет по-новому.
Ранее сообщалось о том, что на Онежской набережной строят второй амфитеатр.