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8 октября 2026
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Общество

Поклонников музыкального фестиваля в Карелии предупредили о росте цен

Количество премиальных билетов на фестиваль 2027 года ограничено
Игорь Растеряев на Воздухе Карелии
фото «Петрозаводск говорит»

Организаторы музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (6+) анонсировали скорое изменение стоимости входных билетов. Старые цены будут действовать до 15 октября. 

Организаторы подчеркнули, что в некоторых категориях есть ограничения по количеству мест. В частности, в билетах категории «вип», «супервип», «друг фестиваля», а также мест в палаточном лагере. По практике прошлых лет, дефицитные категории билетов раскупают заранее.

На фестивале выступят более 50 музыкальных коллективов. Первых артистов уже объявили: Вячеслав Бутусов | Nautilus Pompilius, «План Ломоносова», RammProject.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: В Карелии и еще двенадцати регионах наметился рост рождаемости

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