Назван обладатель Нобелевской премии по литературе 2026 года

Канадская писательница Энн Карсон получила награду Нобелевского комитета

Фото: Алиса ИИ

Нобелевскую премию по литературе за 2026 год получила канадская писательница Энн Карсон. Об этом сообщил Нобелевский комитет 8 октября.

Энн Карсон - специалист по античной литературе. В своем творчестве она активно использует знания о литературе той эпохи.

«В игривом диалоге с классической традицией ее творчество создает новые формы для современной литературы», - сказано в сообщении Нобелевского комитета.

Ранее сообщалось о том, что Нобелевскую премию по физике получил бельгийско-американский ученый, помогавший создавать километровый куб льда в Антарктиде.