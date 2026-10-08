Назван обладатель Нобелевской премии по литературе 2026 года

Нобелевскую премию по литературе за 2026 год получила канадская писательница Энн Карсон. Об этом сообщил Нобелевский комитет 8 октября.
Энн Карсон - специалист по античной литературе. В своем творчестве она активно использует знания о литературе той эпохи.
«В игривом диалоге с классической традицией ее творчество создает новые формы для современной литературы», - сказано в сообщении Нобелевского комитета.
Ранее сообщалось о том, что Нобелевскую премию по физике получил бельгийско-американский ученый, помогавший создавать километровый куб льда в Антарктиде.