27 января 2021, 18:39
Еще тринадцать детей заразились коронавирусом в Карелии
За все время пандемии в республике заболел 3291 несовершеннолетний
Общее количество заболевших COVID-19 детей в республике возросло до 3291.
На своей странице «ВКонтакте» глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что на 27 января по статистке в Карелии 35178 инфицированных, из них 3291 ребенок.
Согласно данным на 26 января, заболевших было всего 34938, из них 3278 - дети. Таким образом, за сутки прирост новых заболевших коронавирусом среди несовершеннолетних составил 13 человек. (фото profile.ru)