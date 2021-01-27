Еще тринадцать детей заразились коронавирусом в Карелии

Общее количество заболевших COVID-19 детей в республике возросло до 3291.

На своей странице «ВКонтакте» глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что на 27 января по статистке в Карелии 35178 инфицированных, из них 3291 ребенок.

Согласно данным на 26 января, заболевших было всего 34938, из них 3278 - дети. Таким образом, за сутки прирост новых заболевших коронавирусом среди несовершеннолетних составил 13 человек. (фото profile.ru)