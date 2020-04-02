В Карелии врачи уволились из нежелания работать с заболевшими COVID-19

Во время пандемии коронавируса в Питкяранте из центральной районной больницы уволились врачи анестезиологи и реаниматологи. Как сообщает пресс-служба правительства республики, свое увольнение медики мотивировали «нежеланием работать с пациентами, у которых обнаружится коронавирусная инфекция».

По сообщению пресс-службы, вопрос с заменой реаниматологов решен. В случае необходимости помощь будут оказывать специалисты из Сортавальской ЦРБ, медицинских учреждений Петрозаводска.

В инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ в случае вспышки коронавируса будут госпитализировать заболевших из Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов.

По информации главврача ЦРБ Сергея Анисимова, отделение находится в состоянии повышенной готовности. В распоряжении врачей есть два аппарата ИВЛ, один из которых предназначен для детей. Еще два аппарата находятся на техническом обслуживании и диагностике. Закуплен еще один аппарат ИВЛ, его поставку ожидают в ближайшее время.

В Минздраве республики в резерве находятся семь аппаратов ИВЛ, которые будут поставлены в Питкярантскую больницу. Два аппарат в дороге.