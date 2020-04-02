Умер экс-директор карельского музея, осужденный за педофилию

Бывший директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин, осужденный на 9 лет колонии строгого режима за половую связь с подростком, умер в ночь с 1 на 2 апреля в тюремной больнице в Медвежьегорске. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщил источник портала «Петрозаводск говорит».

В марте Медвежьегорский районный суд освободил Колтырина от отбывания наказания в связи с состоянием его здоровья. Прокуратура обжаловала это решение, и мужчина остался ожидать апелляцию в тюремной больнице.

Напомним, в июле 2019 года Верховный суд Карелии вынес приговор по делу экс-директора Медвежьегорского краеведческого музея. Колтырин получил девять лет лишения свободы за сексуальные преступления в отношении подростка. Аналогичное решение ВС РК принял в отношении другого фигуранта уголовного дела, моряка Евгения Носова. Тот в мае 2019 года был приговорен к 11 годам колонии. Как и Колтырин, он хотел смягчить приговор, но суд высшей инстанции отклонил его апелляционную жалобу.

Колтырина и Носова задержали в октябре прошлого года. Им вменяли сексуальные преступления в отношении несовершеннолетнего: развратные действия и половое сношение, в том числе совершенные группой лиц. Известно, что пострадавший - подросток, житель Медвежьегорского района Карелии. Колтырина, кроме того, обвиняли в незаконном хранении оружия.