«Яндекс» высоко оценил самоизоляцию в Петрозаводске

«Яндекс» составил рейтинг российских городов по самоизоляции. Новый сервис анализирует количество людей на улицах города, автомобильный трафик и сравнивает его с периодом до эпидемии. Если он остается таким, как в час пик в обычный будний день, то индекс самоизоляции равен нулю баллов. Если в городе тихо, как ночью, – пять баллов.

В Петрозаводске очень высокий балл самоизоляции – 4,3.

«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома,»

– так «Яндекс» оценивает ситуацию в столице Карелии.

Видеоредакция нашего портала сняла улицы города в час пик. В 13.00 безлюдно, минимальный поток машин. Также корреспондент издания спросил петрозаводчан, как они относятся к введенному запрету на выход из дома

Режим полной самоизоляции, введенный по распоряжению Главы Республики с 1 апреля, ужесточил запреты. Лучшее, что сейчас можно сделать для себя и своих близких – остаться дома.