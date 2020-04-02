02 апреля 2020, 11:30
Стоп.коронавирус. Мирошник рассказала об уборке города в дни карантина
Коммунальные и хозяйственные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме
С 1 апреля в Карелии объявлен режим полной самоизоляции. Как рассказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник, городские и хозяйственные службы работают в усиленном режиме:
- Продолжается уборка улиц, вывоз мусора, обслуживание ливневой канализации и ремонт дорог.
- При наступлении благоприятного температурного режима подрядчик начнет капитальный ремонт городских магистралей.
- Уборку улиц будут проводить с применением дезинфицирующих средств.
- Управляющим компаниям рекомендовано применять дезинфицирующие средства при уборке подъездов
- Территорию детских и спортивные площадок оградили сигнальной лентой.