02 апреля 2020, 11:30
Общество

Стоп.коронавирус. Мирошник рассказала об уборке города в дни карантина

Коммунальные и хозяйственные службы Петрозаводска работают в усиленном режиме

С 1 апреля в Карелии объявлен режим полной самоизоляции. Как рассказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник, городские и хозяйственные службы работают в усиленном режиме:  

  • Продолжается уборка улиц, вывоз мусора, обслуживание ливневой канализации и ремонт дорог.
  • При наступлении благоприятного температурного режима подрядчик начнет капитальный ремонт городских магистралей.
  • Уборку улиц будут проводить с применением дезинфицирующих средств.
  • Управляющим компаниям рекомендовано применять дезинфицирующие средства при уборке подъездов 
  • Территорию детских и спортивные площадок оградили сигнальной лентой. 

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Метки: 
коронавирус
COVID-19
карантин в Петрозаводске
уборка города
вывоз мусора
дезинфекция
коронавирус в Карелии
Ирина Мирошник
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