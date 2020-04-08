08 апреля 2020, 21:19
Общество

Коронавирус. Почему жители республики должны ограничить свои контакты

Председатель парламентского комитета по здравоохранению напомнил, почему во время эпидемии важно оставаться дома
#стопкоронавирус

"Человек, который вышел десять раз погулять с собакой — количество его социальных контактов остается минимальным. Другой человек не выходил из дома, но пригласил к себе десять знакомых - и они провели вечер вместе. С точки зрения эпидемиологии, вторая ситуация гораздо хуже, потому что именно она даст взрывной очаг распространения вируса", — рассказал председатель парламентского комитета по здравоохранению ЗС РК Алексей Хейфец.

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