Республиканской станции переливания требуется донорская кровь. В частности, сдать кровь приглашают доноров с группами O (I) Rh(+); O (I) Rh(-); AB (IV) Rh(-). Доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Также временно приостановлен забор плазмы.

Донорам из районов при каждом обращении в ГБУЗ «РСПК» необходимо предоставить эпидсправку от терапевта.

Несмотря на ряд ограничительных мер, введенных в регионе и направленных на профилактику коронавируса, станция переливания крови до 15 апреля работает в штатном режиме с 8 до 13 часов на улице Пирогова, 4-а. Отмечается, что в учреждении соблюдают необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.