В Карелии взрывотехники уничтожили гранату, мины и бомбу времен войны

В апреле сотрудники подразделения по разминированию и взрывным работам трижды выезжали в Приладожье для изъятия и уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Так, 2 апреля в поселке Хелюля у забора ГЭС рядом с улицей Мюллюкюля была обнаружена граната Ф-1. Спустя два дня в районе Питкяранты в двухстах метрах от дороги была изъята авиационная мина диаметром 140 мм.

На следующий день в лесном массиве на 131 км дороги Питкяранта − Койриноя были обнаружены минометная мина размером 82 мм и авиационную бомбу ФАП-100, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Все опасные находки были уничтожены.