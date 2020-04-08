08 апреля 2020, 19:26
В Карелии взрывотехники уничтожили гранату, мины и бомбу времен войны
Одна их опасных находок, авиационная мина, была обнаружена вблизи дороги в Питкяранте
В апреле сотрудники подразделения по разминированию и взрывным работам трижды выезжали в Приладожье для изъятия и уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Так, 2 апреля в поселке Хелюля у забора ГЭС рядом с улицей Мюллюкюля была обнаружена граната Ф-1. Спустя два дня в районе Питкяранты в двухстах метрах от дороги была изъята авиационная мина диаметром 140 мм.
На следующий день в лесном массиве на 131 км дороги Питкяранта − Койриноя были обнаружены минометная мина размером 82 мм и авиационную бомбу ФАП-100, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Все опасные находки были уничтожены.