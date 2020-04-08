Пожилые люди могут оплатить коммунальные услуги через почтальона

В связи со сложившейся в мире ситуацией (сейчас около 50% человечества вынуждены соблюдать строгие правила самоизоляции), не выходя из дома можно сделать практически все: купить продукты, лекарства, получить пенсию и пособия, также и оплата коммунальных услуг не стала исключением.

«РКС-Петрозаводск» напоминает своим потребителям, что передать показания счетчиков можно по телефону «Центра Единого Обслуживания» 56-04-31 или по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru. Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн, через сайт или с помощью сотрудника АО «Почта России», позвонив в отделение почтовой связи по номеру 8-800-1-000-000. Услугу оплаты счетов через почтальона можно заказать и в колл-центре «ЦЕО» по номеру 56-04-31.

«Через работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), можно оплатить коммунальные платежи. На сегодняшний день в отделениях почтовой связи Республики Карелия функционирует 150 МПКТ. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек»

- пишет пресс-служба УФПС Республики Карелия АО «Почта России».

Напоминаем нашим потребителям и том, что 6 апреля Минстрой России опубликовал новость о запрете начисления пени. В связи с этим «РКС-Петрозаводск» приостанавливает начисление пени до 1 января 2021 года. Но эта мера не отменяет обязанности платить за коммунальные услуги вовремя. «Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность», - пояснил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

В «РКС-Петрозаводск» работают и делают все для того, чтобы потребители не почувствовали увеличение нагрузки на сети, а в домах всегда были вода и тепло.

«Мы надеемся на сознательность петрозаводчан, поддержите тех, кто работает на благо города и его жителей, платите за коммунальные услуги вовремя!» - говорится в пресс-релизе компании.