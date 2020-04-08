Скандалом с выдачей сухих пайков школьникам заинтересовался СУСК по РК

Карельский следком разберется с выдачей сухих пайков школьникам Питкяранты ненадлежащего качества, сообщает СУСК по РК. Доследственная проверка по факту публикации в СМИ.

«По предварительным данным в городе Питкяранта школьникам были выданы продуктовые наборы ненадлежащего качества. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Ранее в Питкяранте разгорелся скандал с сухими пайками, которые получили ученики второй школы. В наборе были две сосиски, картофель, мука с жуками, маргарин и сахар. По словам главы администрации Питкярантского района Дмитрия Трошина, раздать такой набор продуктов было инициативой заведующей хозяйством школы и директора «Комбината школьного питания», которых уже уволили.

Добавим, что сегодня мэрия Петрозаводска опубликовала снимки сухих пайков, которые выдаются школьникам Петрозаводска.