06 апреля 2020, 12:50
Общество

Коронавирус. Как оформить листок нетрудоспособности в электронном виде

В карельском отделении Фонда соцстрахования рассказали о временных правилах оформления листков нетрудоспособности во время карантина

Заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Екатерина Алферова рассказала, как оформить листок нетрудоспособности тем, кто оказался на карантине по коронавирусу. В первую очередь это касается тех, кто вернулся из-за рубежа. При выплате пособия по нетрудоспособности используются только средства Фонда социального страхования, отметила наша собеседница. Подробности - в материале телеканала "Ника-Плюс".

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Метки: 
Екатерина алферова
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Фонд социального страхования
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