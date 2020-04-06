Коронавирус. Как оформить листок нетрудоспособности в электронном виде

Заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Екатерина Алферова рассказала, как оформить листок нетрудоспособности тем, кто оказался на карантине по коронавирусу. В первую очередь это касается тех, кто вернулся из-за рубежа. При выплате пособия по нетрудоспособности используются только средства Фонда социального страхования, отметила наша собеседница. Подробности - в материале телеканала "Ника-Плюс".