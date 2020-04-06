Небольшое потепление ожидается в Карелии, затем придут холода

В ближайшие дни в Карелии существенно потеплеет, но ненадолго. Не забывайте, апрель в нашей республике считается практически зимним месяцем.

В ближайшие двое суток по информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается на прогнозирующие организации республики, в карельской столице столбик термометра поднимется до отметки +9 градусов.

Во вторник, 7 апреля, будет ясно, без осадков, температура воздуха ожидается от +7 до +9 градусов, ветер прогнозируется юго-западный 4–6 м/с с порывами до 10–13 м/с.

В среду, 8 апреля, ожидается переменная облачность, утром пройдет дождь, температура воздуха будет от +7 до +9 градусов, ветер прогнозируется северо–западный, западный 4–6 м/с с порывами до 10-13 м/с.

В последующие дни погода в Петрозаводске, по информации Гидрометцентра России, будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по климатическим картам Гидрометцентра РФ, в ближайшие трое суток – с 7 по 9 апреля – температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха будет в пределах -5, а максимальная дневная +10 градусов. А в последующие двое суток – с 10 по 11 апреля – вновь похолодает. Минимальная ночная температура воздуха прогнозируется в пределах -10, а максимальная дневная +5 градусов.

Добавим, что пока сбывается долгосрочный прогноз погоды Гидрометцентра РФ на апрель 2020 года.

На севере Карелии синоптики обещали, что в конце первой десятидневки пройдут осадки, днем – от +4 до +9 градусов. К середине месяца ожидается прохладная погода, без существенных осадков, ночью подморозит до -3...-8 градусов, дневная температура близка к нулю.

А в центральной части и на юге республики обещалось, что к середине первой декады будет преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. В конце первой десятидневки пройдут дожди и станет прохладнее, температура днем – от +6 до +11 градусов. В середине месяца будет облачно, пройдут осадки, днем максимальная температура будет от +2 до +7 градусов, ночью не исключены заморозки.