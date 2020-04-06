В ГИБДД Карелии рассказали, как контролируют передвижение транспорта

В ГИБДД Карелии рассказали о контроле над перемещениями транспорта в республике во время режима всеобщей самоизоляции. Накануне жители Петрозаводска сообщали о массовых остановках автомобилистов в городе.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, полицейские разъясняют жителям республики, что в связи с опасностью заражения коронавирусом всем следует оставться дома (по месту регистрации или проживания). Каждый человек, с которым проводилась беседа, подписывал бумагу о том, что он был ознакомлен с рекомендациями.

Всего за выходные дни сотрудники ГИБДД выдали более 300 уведомлений с рекомендациями оставаться дома. В Госавтоинспекции напомнили, что несоблюдающие режим самоизоляции люди могут как заразиться сами, так и заразить своих близких.

О том, были ли выписаны кому-нибудь штрафы за езду по республике, не сообщается.